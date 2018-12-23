Два района Краснодара частично отключили от отопления из-за аварии на теплосетях

ЧП произошло утром 23 декабря на улице Бойлерной, 7А.
Специалисты «АТЭК» уже приступили к ремонту на теплосети диаметром 700 мм, которая идет от котельной РОК-1.
«На данный момент от теплоснабжения отключена часть домов в Славянском и Юбилейном микрорайонах», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.
Завершить ремонт и восстановить подачу тепла и горячей воды в дома краснодарцев планируют до 18:00, сообщает пресс-служба администрации города.
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