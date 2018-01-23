Две больницы Крымского района получили новое оборудование

Обновление в медучреждениях стало возможным благодаря средствам из федерального и регионального бюджетов.

В поликлинике Крымска появился современный аппарат УЗИ. Он позволит специалистам делать исследования сердца, почек, сосудов и других органов.

А в Троицком сельском поселении на срочные вызовы теперь будет ездить скорая, оснащенная по последнему слову техники. В ее оборудование входят кислородные баллоны, аппараты ЭКГ, искусственной вентиляции легких и многое другое.

«Любое дополнительное оборудование дает нам возможность увеличивать объемы выполняемых исследований. Нами также разработаны мероприятия по выезду в отдаленные сельские поселения с участием врачей узких специальностей», — рассказал главный врач центральной больницы Крымского района Артак Матевосян.

Также в этом году в двух поликлиниках района установят аппараты для исследования органов пищеварительной системы.

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