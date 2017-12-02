Две гандболистки «Кубани» вошли в состав сборной России

Главный тренер сборной Евгений Трефилов включил в заявку вратаря «Кубани» Викторию Калинину и линейную «желто-зеленых» Екатерину Матлашову.

Калинина вошла в основной состав, Матлашова получила статус запасной.

Сборная России 2 декабря начнет выступление на женском чемпионате мира в Германии. Первый соперник — команда Туниса.

Также в группе С россиянки сыграют со сборными Черногории (3 декабря), Бразилии (5 декабря), Японии (6 декабря) и Дании (8 декабря), сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Вернуться на ленту

Источник