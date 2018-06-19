Две пещеры в Сочи вошли в пятерку самых красивых в России

В топ-5 вошли Ахштырская и Воронцовская пещеры.

Ахштырская пещера расположена в Адлере на скале над Мзымтой. К ней ведет узкая тропинка, пролегающая между скалой и обрывом. Система Воронцовских пещер находится Хостинском районе Сочи. Добраться до нее может любой желающий.

В рейтинг, составленный туристическим сервисом Tvil.ru, также вошли Кашкулакская пещера или пещера «Черного Дьявола» в Хакасии, Капова пещера в Башкирии и Кунгурская пещера в Пермской области.

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