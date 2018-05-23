Две представительницы Кубани вышли в финал международного конкурса «Ты супер!»

Второй сезон вокального проекта для детей-сирот стартовал в январе.

На кастинг было подано 1,5 тыс. заявок. Участниками проекта стали 82 ребенка из 13 стран в возрасте от восьми до 18 лет.

По итогам всех туров в финал конкурса прошли 11 детей. Александру Панкратову из станицы Азовской Северского района воспитывает опекун — бабушка. Зеновия Сверчкова из Армавира воспитывается в приемной семье Любови Дыгиной.

Финал конкурса покажут 26 мая на телеканале НТВ. Победителя определит зрительское СМС-голосование, сообщает пресс-служба министерства труда и соцразвития Краснодарского края.

Как проголосовать за участниц, представляющих Кубань, читайте здесь.

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