Две российские команды вышли в полуфинал турнира по керлингу в Сочи

Четвертьфинальные матчи турнира среди смешанных пар International Mixed Doubles Sochi завершились 12 ноября.

Полностью их результаты выглядят следующим образом:

Мария Комарова/Даниил Горячев (Россия) — Анастасия Брызгалова/Александр Крушельницкий (Россия) – 3:8, Алина Биктимирова/Тимур Гаджиханов (Россия) – Полина Биккер/Петр Дрон (Россия) – 6:7, Екатерина Антонова/Сергей Андрианов (Россия) – Илдико Секереш/Дьёрдь Надь (Венгрия) – 5:8, Кристин Скаслиен/Магнус Недреготтен (Норвегия) — Ба Дэсинь/Ван Жуй (Китай) – 8:4.

В первом полуфинале 12 ноября сыграют между собой Брызгалова/Крушельницкий и Биккер/Дрон, вторую полуфинальную пару составят Секереш/Надь и Скаслиен/Недреготтен, пишет «Р-Спорт».

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