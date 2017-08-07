Две школы Анапы обновят котельные к новому отопительному сезону

В станице Гостагаевской в школе № 15 заменят проржавевшую дымовую трубу, а в 31-й установят новый котел.

За парты школы № 15 станицы Гостагаевской в сентябре сядут 1,5 тыс. детей. Тем временем котельной скоро исполнится 35 лет. Обследование показало, что старая дымовая труба становится опасна — металл слишком пострадал от коррозии.

«Несмотря на то, что она закреплена, ситуация по погодным условиям может быть разная. Если труба будет поражена еще больше, она просто упадет», — сказала директор школы № 15 станицы Гостагаевской Наталья Подлесная.

Во дворе уже лежит замена. Это только часть. Общая длина трубы — 60 м. Ремонт выполнит организация со специальной лицензией и допусками. Из городского бюджета на это выделено 500 тыс. рублей.

В 31-й школе также своя котельная. Семь лет назад здесь прошла реконструкция. В этом году планируют поменять котел, который уже отработал больше положенных пяти лет и грозит поломкой. Стоимость замены — 300 тыс. рублей.

«Задача № 1 для меня — заменить его, чтобы было тепло. Несмотря на то, что зима у нас короткая, она все равно есть. Все идет по запланированному графику, поэтому к 15 октября мы должны 100% войти в отопительный сезон», — отметила директор школы № 31 станицы Гостагаевской Наталья Гайдукова.

Кроме того, в обе школы приобретут по одному автобусу для перевозки детей. Стоимость каждого — 2 млн рублей. Деньги вложат городской и краевой бюджеты.

Вернуться на ленту

Источник