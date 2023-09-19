Две трети ядерной триады США готовы к бою

Две трети стратегических ядерных сил Америки готовы к бою. Об этом сообщило Стратегическое командование ВВС США.

“Две трети безопасной, надежной и эффективной ядерной триады страны всегда готовы к победе в конфликте”, – говорится в заявлении.

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Напомним, что на стратегических кораблях США в настоящее время имеется около 1700 ядерных боеголовок.

По данным американских экспертов, 1370 ядерных боеголовок представляют собой 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III.

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Кроме того, 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 стелс-бомбардировщиков B-2 оснащены 300 ядерными боеголовками. Еще 100 тактических ядерных бомб находятся на авиабазах в Европе.

Кроме того, у Пентагона в настоящее время имеется 1938 ядерных боеголовок, которых нет на складе.