Движение грузовиков по Крымскому мосту откроют осенью

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что движение в полном объеме откроется до конца года.

По его словам, осенью там пойдут грузовики и полугрузовые автомобили.

Министр уточнил, что минимальное время в пути на автомобиле по Крымскому мосту составит около 14 минут.

Ранее сообщалось, что в связи с планами строителей Крымского моста ввести его автодорожную часть в эксплуатацию со значительным опережением, министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе, в мае, проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — к концу 2018 года. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сейчас проходит один из финальных этапов работ по обустройству дороги. Строители наносят разметку с таманского берега автодорожной части сооружения. Крымский мост появился в картографическом сервисе «Яндекс.Карты».

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