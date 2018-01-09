Движение на Тургеневском мосту в Краснодаре будут регулировать сотрудники ДПС

В районе моста в связи с ремонтом температурных швов сложилась трудная ситуация.

Администрация города совместно с управлением МВД предпринимает меры по улучшению транспортной ситуации. Принято решение организовать дополнительное регулирование.

«Особо сложная ситуация сложилась под Тургеневским мостом в районе пересечения улиц Кубанской Набережной и Буденного и поворотного съезда с моста. В связи с этим мы рекомендуем автомобилистам, въезжающим в город со стороны Республики Адыгея и движущимся в направлении Юбилейного микрорайона или парка имени 30-летия Победы, не использовать первый съезд с моста направо, а двигаться дальше до улицы Калинина, что позволит существенно снизить транспортного нагрузку», — рассказал заместитель директора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

Он добавил, что для улучшения условий проезда по Тургеневскому мосту на въезд и выезд из города в вечерний час пик организуют работу сотрудников ДПС на пересечении улиц Кубанской Набережной и Буденного, а также на перекрестке Тургенева и Калинина для регулировки въезда на Тургеневский мост, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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