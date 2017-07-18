Движение паромов в порту Кавказ приостановилось из-за шторма

На Керченской переправе 18 июля скопилась автомобильная пробка. В море выходят только пять паромов.

В очереди стоят около тысячи легковых машин. Время ожидания для них в среднем — три часа. Сейчас скорость ветра достигает 17 м/с. К вечеру порывы, по прогнозам синоптиков, станут еще сильнее, поэтому путешественникам следует внимательно следить за сообщениями морской дирекции. Такая погода продлится до 20 июля.

Из-за сильного ветра в Анапе запрещено кататься на катамаранах и надувных матрасах. Их может унести в открытое море. Шквалистый ветер будет дуть на побережье до четверга. Кроме того, синоптики обещают в отдельных районах грозы и град.

Большая часть Кубани может в это время пострадать из-за жары. В регионе сохраняется высокая пожароопасность, особенно в северных и восточных районах, а также на побережье Черного моря. Спасатели просят жителей и гостей края не разводить костры и тщательно собирать мусор после пикников. В Геленджике сотрудники МЧС даже запретили запускать в небо воздушные фонарики, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Керченской переправе за ночь досмотрели более 41,3 тыс. пассажиров.

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