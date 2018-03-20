Движение по автодорожной части Крымского моста будут открывать поэтапно

В Минтрансе РФ объяснили это решение желанием открыть новую трассу со значительным опережением.

«В связи с планами строителей Крымского моста ввести автодорожную часть Крымского моста в эксплуатацию со значительным опережением, в мае 2018 года, Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки», — сообщили в Минтрансе РФ.

В ведомстве отметили, что открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе — в конце 2018 года, как и было намечено первоначальными графиками, сообщает ТАСС.

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