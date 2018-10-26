Движение поездов между Краснодаром и Туапсе планируют восстановить в течение суток

В Туапсинском районе на участке Греческая — Кривенковская 26 октября продолжают восстанавливать пути. На месте работают около 300 железнодорожников.

На перегоне выгружают щебень для формирования насыпи, работает бульдозерная и путевая техника. Всего за сутки выгружено более 400 куб. м щебня, более 300 куб. м бутового камня. С путей убрали 410 куб. м селевой массы.

К месту ЧП стянуты все службы железной дороги. Восстанавливают устройства электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки путей. Устанавливают опоры контактной сети, укладывают новые рельсы и шпалы.

Открыть движение между Краснодаром и Туапсе планируют в течение ближайших суток.

По состоянию на 15:30 со станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправили шесть пассажирских поездов: №104 Адлер — Москва прибыл в Адлер (прибыл в Адлер в 10:49), №680 Адлер — Владикавказ (прибыл в 13:12), №84 Адлер — Москва (прибыл в 13:28), №242 Адлер — Иркутск (прибыл в 13:38), №140 Адлер — Новосибирск (прибыл в 14:39) и №36 Адлер — Санкт-Петербург (прошел станцию Лоо в 15:22), сообщает пресс-служба АО «РЖД».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

«Ласточки» Ростов — Туапсе в ближайшие дни будут ходить только до Горячего Ключа

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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