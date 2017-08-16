Двое футболистов «Краснодара» вошли в состав сборной РФ на матч с «Динамо»

В список попали вратарь Андрей Синицын и полузащитник Вячеслав Подберезкин.

Сборная России с 28 августа по 3 сентября проведет учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске, а 3 сентября сыграет с московским «Динамо». Всего в списке национальной команды значатся 28 футболистов.

«Мы определили расширенный список. На следующей неделе сформируем окончательный состав. В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между прежним составом и нынешним», — сказал главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов.

Он добавил, что сбор закончат на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов, сообщает пресс-служба РФПЛ.

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