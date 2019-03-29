Двое жителей Брюховецкого района спрятали в лесополосе 7 кг конопли

Полицейские пресекли незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

При проверке оперативной информации сотрудники полиции задержали двух местных жителей 26 и 30 лет, которые пытались спрятать в лесополосе вблизи села Бейсугского два мешка с частями растений, имеющими запах конопли. Содержимое мешков полицейские изъяли и направили на экспертизу. Было установлено, что это конопля общей массой более 7 кг. Мужчины оборвали части дикорастущих растений и хранили их для личного употребления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обоим предъявили обвинение. В отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.