Двое пострадавших при падении джипа в Геленджике остаются в больнице

Всего в результате падения внедорожника с обрыва 14 августа пострадали семь человек.

Двое из них все еще находятся на лечении в больницах Краснодарского края. По данным министерства здравоохранения региона, им оказывается вся необходимая помощь, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 14 августа во время поездки к «Грозовым воротам». УАЗ с отдыхающими упал с обрыва в районе горы Шахат. В момент аварии в джипе находились водитель и две семьи с детьми. Следователи СК по факту ЧП провели проверку на месте аварии. Пострадавших во время джипинга в Геленджике туристов эвакуировали на вертолете.

Позднее трое из пострадавших были переведены в краевую больницу в Краснодар. Водитель автомобиля скончался.

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