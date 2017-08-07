Двое пострадавших при взрыве в Абхазии готовы к выписке из больницы

Состояние пациентов сочинские медики оценивают как удовлетворительное.

Один из пострадавших — Георгий Матвеев из Ижевска. Он получил осколочное ранение в ногу. Мужчина рассказывает, что во время взрыва в Абхазии находился рядом с военным складом — отдыхал в санаторно-курортном комплексе.

«Когда выходили оттуда, раздался очень мощный взрыв. Там не совсем понимаешь, что происходит, потому что все летит, свистит, стоит грохот. Все время что-то рушилось. Не было понятно даже, куда бежать», — рассказал пострадавший.

Всего в сочинской больнице сейчас находятся пять человек. У всех осколочные ранения различной тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

«Состояние их повреждений жизни не угрожает. Есть среди пострадавших и пациенты средней тяжести. Есть одна женщина, которая находится в достаточно тяжелом состоянии, но тоже стабильном. Мы надеемся, что все они будут выписаны с минимальными последствиями для здоровья», — пояснила начальник управления здравоохранения Сочи Марина Вартазарян.

С огнестрельными ранениями в Сочи на реанемобилях были доставлены шесть человек. Одного пострадавшего по медицинским показаниям на вертолете перевезли в краевую клиническую больницу имени Очаповского.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Гудаутском районе Абхазии 2 августа на военном складе боеприпасов произошла серия взрывов. Ранения получили 60 человек, 35 из них — граждане России. Две россиянки погибли. Их тела 4 августа отправили специальным авиарейсом из Сочи в Санкт-Петербург.

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