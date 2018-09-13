Двоих кубанцев задержали за нападение с пистолетом на кассира АЗС

Преступление произошло в конце мая на территории Теучежского района в Адыгее. В сентябре подозреваемых задержали.

В полицию позвонили работники одной из АЗС. Они рассказали о том, что к павильону подъехали двое мужчин на мотоцикле. Их лица скрывали шлемы. Один из них зашел в помещение и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги из кассы. В это время его подельник ждал на улице. Злоумышленник забрал почти 8 тыс. рублей и вместе с приятелем скрылся.

Возбудили уголовное дело о разбое. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Проверяли как ранее судимых граждан, так и владельцев похожих мотоциклов. Совместно с коллегами из Краснодарского края установили, что к преступлению причастны двое 28-летних жителей Кубани. Оказалось, что их подозревают в нескольких аналогичных разбойных нападениях.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Мужчин поместили под стражу, расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник