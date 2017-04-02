Дворкович: интернет-торговлю алкоголем могут начать с вина

Вице-премьер России Аркадий Дворкович в апреле на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли заявил, что продажу алкоголя через Интернет могут протестировать на российском вине.

«Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», — заявил Аркадий Дворкович.

По его мнению, соответствующие меры помогут оценить работу правил дистанционной торговли, а также выявить наличие каких-либо нюансов, которые могли не учитывать раньше. Аркадий Дворкович пояснил, что в настоящее время власти определяют юридические параметры процесса интернет-торговли алкоголем. Вице-премьер также выразил мнение, что в будущем можно будет открывать для интернет-торговли новые группы товаров.

«Есть табачная продукция, там надо решить, какую систему использовать. Такую же, как по лекарствам, с помощью кодов или ЕГАИС, как по алкогольной продукции. Я думаю, что первый вариант логичнее», — сказал вице-премьер.

Он также добавил, что проблема с табачной продукцией заключается в наличии контрафактов из-за рубежа. Кроме того, вице-премьер уточнил, что вывести на торговые интернет-площадки лекарства возможно будет после введения их маркировки, то есть с 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

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