Дворкович сообщил о планах создать новый футбольный клуб в Сочи

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович также выразил надежду на то, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, выйдут в РФПЛ.

«На ряде стадионов часть мест будет демонтирована. Также надеемся, что команды, которые играют в городах чемпионата мира, поднатужатся и выйдут в высший дивизион. «Крылья Советов» близки к возвращению в Премьер-лигу. «Балтика» борется за право сыграть в стыковых матчах. Надеюсь, через год и «Мордовия» подтянется. В Сочи есть планы по созданию команды. Мои коллеги работают над этим вопросом», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне 2017 года стало известно, что ФК «Сочи» сделает перерыв на год и сформирует новую команду.

Клуб пропустил сезон-2015/16 из-за проблем с финансированием. Мэр курорта заявил, что на команду больше не будут тратить бюджетные деньги. В феврале 2016 года Анатолий Пахомов сообщил, что для «Сочи» нашли инвесторов. Ранее глава города зявлял, что у стадиона «Фишт» должен быть хозяин — футбольный клуб «Сочи», который для этого должен выступать в РФПЛ.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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