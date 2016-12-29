Двух медалисток Игр в Сочи отстранили от соревнований по биатлону

Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований двух российских спортсменок Ольгу Вилухину и Яну Романову, которые получили медали на Олимпийсках играх в Сочи в 2014 году.

Всемирное антидопинговое агентство передало союзу биатлонистов список спортсменов, которые, по мнению WADA, принимали допинг.

Список составлен на основе материалов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова выиграли серебро на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Всемирное антидопинговое агентство 18 июля по результатам расследования подтвердило факты подмены проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Согласно заявлению автора доклада Ричарда Макларена, в Минспорта РФ знали об этих манипуляциях. В докладе утверждается, что в России существовала управляемая государством система сокрытия положительных допинг-проб. На основании этого расследования WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК не стал отстранять всю сборную и передал право допуска атлетов на Игры международным спортивным федерациям. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 17 июня отказался допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Сборную РФ по тяжелой атлетике тоже отстранили от участия в Олимпиаде. Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от Паралимпады-2016 в Рио.

Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию с участием российских и зарубежных экспертов для разбирательств по допингу. Ее возглавил член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Макларен в сентябре заявил, что расследование дела о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи завершится до конца года. Россия потребовала участия своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Игр 2014 года.

Источник