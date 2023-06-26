Двусторонние отношения между Казахстаном и Кыргызстаном обсудили в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Нурланбека Шакиева, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы глава государства отметил, что казахстанско-киргизские отношения сегодня стремительно развивается, что поддерживается межправительственным и межпарламентским сотрудничеством. По его словам, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с каждым годом расширяется, страны планируют довести объем взаимной торговли до 2 млрд долл. Выразил уверенность, что это придаст важный импульс многим направлениям сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен всестороннему развитию союзнических отношений с братским Кыргызстаном, выразил признательность, а также передал искренние приветствия от имени Президента Садира Жапарова. По словам спикера, Казахстан и Кыргызстан – самые близкие во всех отношениях страны, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

На встрече также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.