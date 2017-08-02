Двух пропавших в Ростовской области подростков нашли в Сочи

Сотрудники полиции обнаружили детей на железнодорожной станции Лазаревское.

Сообщение о том, что 31 июля пропали подростки 11 и 13 лет, поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Каменский». Дети ушли из дома и не вернулись.

Правоохранители распространили ориентировки с приметами разыскиваемых по всей Ростовской области и в соседние регионы. В результате пропавших подростков нашли в Краснодарском крае на железнодорожной станции Лазаревское в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.

«В настоящее время подростки доставлены в отдел полиции, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время они будут помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в городе Краснодаре, после чего переданы законным представителям», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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