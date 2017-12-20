Двух сочинских полицейских уволили за взятку

В момент передачи денег оперуполномоченных задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, один из сотрудников полиции проводил расследование — местная жительница якобы совершила кражу. Во время разговора с подозреваемой оперуполномоченные сообщили, что за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо передать им 150 тыс. рублей. Женщина сообщила об этом в СК. Заявительница 21 ноября передала требуемую сумму полицейским, после чего их задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело. Полицейских уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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