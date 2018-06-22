Дзагоев не будет играть в матче ЧМ с уругвайцами

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не поедет с командой в Самару на матч групповой стадии чемпионата мира.

Как заявил врач российской сборной Эдуард Безуглов, по возвращении сборной игрок должен приступить к работе в общей группе, сообщает «Р-Спорт».

Сборная России сыграет с командой Уругвая 25 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дзагоев получил травму мышц бедра в матче открытия чемпионата мира с командой Саудовской Аравии, после чего не тренировался в общей группе. Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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