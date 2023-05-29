Джамшид Кочкаров встретился с Председателем Комитета ШОС

Форум, посвященный проблеме сокращения бедности, проходит сегодня в китайском городе Яньлинь с участием государственных деятелей из более чем сорока стран, владельцев известных компаний и ученых. В ее рамках состоялась встреча заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Джамшида Кочкарова с председателем Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в ШОС госпожой Шэнь Юэюэ.

В ходе встречи Шэнь Юэюэ О' Он высоко оценил мнения, высказанные Президентом Узбекистана в ходе его государственного визита в Китай и участия в саммите «Китай-Центральная Азия», а также его предложения по укреплению отношений.

-Узбекистан не только ведущая страна Центральной Азии, но и заслуживает уважения как искренний друг. Я с радостью слежу за реформами, происходящими в этой древней стране, — сказал он. – Нам необходимо развивать сотрудничество и взаимный обмен опытом и в социальной сфере.

Обсуждая экономические отношения между двумя странами, Джамшид Кочкаров отметил, что товарооборот между Китаем и Узбекистаном достиг самого высокого места во внешних отношениях, и ответственность за это несут руководители нашей страны Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин. для этого результата, он сказал, это из-за контрактов, которые он подписал, и программ, которые он определил.

Недавно мы посетили три провинции Китая и ознакомились с опытом сокращения бедности. Это готовый проект, который мы будем использовать в будущем, – сказал вице-премьер. – Как вы отметили, Узбекистан также заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в социальной и культурной сферах.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, направленные на укрепление отношений между двумя странами