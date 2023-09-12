Премьер-министр Канады Джастин Трюдо o' Z буквально застрял в Индии из-за технических проблем с самолетом, сообщает BBC News.

Канадские военные работают над тем, чтобы вернуть Трюдо домой.

Премьер-министр Канады Нарендра Моди в воскресенье встретился с его индийский коллега должен был покинуть Индию после напряженной встречи на саммите G20.

По данным пресс-службы Трюдо, ситуация с отъездом “остается нестабильной”.

В заявление Министерства национальной обороны Канады, Королевских ВВС Канады У самолета CC-150 Polaris, номер рейса «01», возникла «техническая проблема, которую необходимо устранить». Ожидается вылет .

Этот инцидент — не первый случай, когда у канадского премьер-министра возникают проблемы с авиаперелетом.

В 2019 году, как сообщили журналисты, самолет столкнулся с крылом самолета, зафрахтованного для перевозки Трюдо во время выборов. кампания. Его в тот момент не было на борту самолета.