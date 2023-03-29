Джо Байден не собирается приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом

В интервью журналистам Байдена спросили, считает ли он, что Израиль находится в худшем положении после антиправительственных протестов по всей стране против прогресса Нетаньяху в законодательной реформе . «Я не знаю, на каком этапе они находятся, но я думаю, что это сложная ситуация, и они должны в ней разобраться», — сказал Байден.

Ранее, когда Байдена спросили, пригласит ли он Премьер-министр Израиля в Вашингтоне ответил: «Нет, не скоро». Сообщается, что давление США в конечном итоге привело к тому, что Нетаньяху отказался от своего плана реформирования судебной системы при поддержке самого правого правительства в истории Израиля.

«Израиль и Ко. Союз между государствами не будет разрушен и любые разногласия, которые могут возникнуть между нами, всегда будут урегулированы», — заявил Нетаньяху в своем посте. Отвергая обвинения в том, что он подрывает демократию, израильский политик заявил, что его администрация привержена укреплению демократии путем восстановления правильного баланса между тремя ветвями власти.Эль-это суверенное государство, которое принимает в соответствии с волей своего народа, а не на основе давление со стороны, среди прочего, лучших друзей», — сказал он. Похоже, это указывает на то, что отношения между США и Израилем ухудшились.