Дзюдоист из Туапсе завоевал бронзу ЧМ и пообщался с президентом России

Михаил Игольников завоевал бронзовую медаль в командном зачете на турнире, который завершился в Баку.

На татами вышли более 750 сильнейших атлетов из 125 стран. Дзюдо-марафон длился восемь дней. Российская сборная состояла из шести спортсменов — юношей и девушек.

Игольников выступал в весовой категории «90 кг». Туапсинец выиграл все три встречи с соперниками из Казахстана, Германии и Азербайджана. Последний поединок был решающим. В итоге российская сборная со счетом 4:1 одержала победу в малом финале чемпионата мира над азербайджанцами и стала бронзовым призером командного первенства. Звание чемпионов завоевали японцы, серебро — у Франции.

В перерыве между встречами с российскими дзюдоистами сфотографировался президент РФ Владимир Путин. Глава государства пообщался с Михаилом Игольниковым и пожелал спортсмену удачи, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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