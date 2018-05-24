Дзюдоисты из Туапсе привезли из Испании две медали

Кубок Европы проходил в городе Ла-Корунья.

В турнире выступили более 300 спортсменов из 24 стран. Медали разыгрывали юниоры: юноши и девушки до 21 года.

Воспитанники спортшколы № 1 города Туапсе дзюдоисты Казбек Нагучев и Константин Симеонидис принесли в копилку сборной России золото и бронзу. Первым в весовой категории «66 кг» стал чемпион Европы и мира среди кадетов Нагучев. Третье место занял Симеонидис, выступавший в категории «60 кг».

По итогам Кубка Европы Россия завоевала 23 награды и стала безоговорочным лидером в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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