Дзюдоисты Росгвардии одержали победу над кубанскими спортсменами

Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 апреля посетили командную встречу дзюдоистов. Она прошла в краснодарском спорткомплексе «Олимп».

Побороться за кубок директора федеральной службы войск нацгвардии России и главы региона вышли спортсмены силового ведомства и Краснодарского края. Все они — олимпийские чемпионы, мастера спорта, призеры отборочных соревнований. Виктор Золотов и Вениамин Кондратьев пожелали дзюдоистам удачи и победы.

«Внутренние войска, а теперь уже войска Росгвардии, за долгие годы воспитали многих спортсменов, которые стали гордостью страны и примером для нашей молодежи. Хочу сказать, что и в Краснодарском крае много замечательных спортсменов и спортивных традиций. Сами соревнования — это возможность спортсмена показать, чего он достиг за годы своего упорного труда», — считает Золотов.

«Ваша служба — это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за мир и спокойную жизнь жителей как Краснодарского края, так и всей страны. На ваших плечах лежит огромная ответственность обеспечить этот мир и эту спокойную жизнь, потому что вы всегда на передовой, на переднем плане борьбы с преступностью и беспорядком. Сегодня это очень важно для того, чтобы мы могли сохранить стабильность жизни», — считает глава региона.

В командной встрече победу одержали спортсмены Росгвардии. На втором месте команда хозяев. Кубки победители получили из рук Виктора Золотова и Вениамина Кондратьева, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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