Единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи перекрыли из-за ДТП

По предварительным данным, причиной аварии могла стать мокрая дорога.

Дорогу на въезд в Сочи со стороны Туапсе перекрыли из-за ДТП с участием большегруза. Оно произошло 30 мая около поселка Лоо в Лазаревском районе курорта.

«По словам водителя, большегруз занесло во время движения. Машина встала поперек дороги и никак не может развернуться», — сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.

В аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники ДПС делают все возможное, чтобы максимально быстро восстановить движение, сообщает ТАСС.

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