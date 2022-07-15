«Ее невозможно ограничить»: Россия создаст эталонный сорт нефти

Попытки Запада отказаться от российской нефти проваливаются на глазах

Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы от продажи этого сырья на мировом рынке. Как сообщает Bloomberg, ключевые министерства России, нефтедобытчики и Центробанк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе уже в октябре. При этом Россия собирается привлечь к закупке нефти иностранных партнеров, чтобы выйти на объемы торговли, которые помогут установить контрольный ценовый показатель в период между мартом и июлем 2023 года.

По данным агентства, два высокопоставленных российских чиновника якобы подтвердили такие планы. Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают установку ценовых ограничений на российскую нефть в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Таким образом, Запад стремится сделать так, чтобы РФ «не могла извлекать выгоду» от продажи нефти.

По оценкам специалистов, чтобы обсуждаемый потолок цен сработал, необходимо достичь того, чтобы это решение поддержали все страны мира.

Мир не может отказаться от российской нефти

«Думаю, что это из области фантастики. Во всяком случае, ни Китаю, ни Индии такие условия точно не нужны. Российская нефть востребована, поэтому ее практически невозможно ограничить», — заявил «Блокноту» экономический аналитик Денис Ефремов.

По данным СМИ, частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Индии, закупая со скидкой нефть в России, уже стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива. Например, в минувшем апреле одна из индийских компаний зафрахтовала в местном порту танкер для перевозки сырья без запланированного пункта назначения и в мае выгрузила топливо в Нью-Йорке. Это означает, что сегодня формируется непрозрачный рынок на условиях, которые могут скрыть происхождение нефти.

Ранее сообщалось, что эпоха дорогой нефти, похоже, вновь начинается. И это, конечно же, на руку России. Цены на черное золото в ближайшие годы сохранятся на высоком уровне в связи с перераспределением поставок на мировых рынках, не повлияет на ее стоимость даже возможное снижение спроса. С таким прогнозом выступили аналитики Wood Mackenzie.

Эксперты указали, что более низкий спрос смягчит напряженность на рынке, однако стоимость нефти останется высокой: «Новое и менее эффективное торговое равновесие означает, что цены сохранятся на текущем уровне, прежде чем пойдут вниз. В дальнейшем они по-прежнему будут выше, чем мы предполагали… При этом цена за баррель Brent откатится к $85-90 только к 2025 году, а маржа нефтепереработки в Европе останется высокой до 2030 года».

По оценкам аналитиков, установившиеся высокие цены на нефть толкают мировой спрос вниз. Согласно их прогнозу, к 2030 году он может сократиться на 2 млн баррелей в сутки.

Сообщалось также, что антироссийское нефтяное эмбарго Европы приведет к возникновению нового мирового энергетического порядка. Запад стремится ослабить Россию и уменьшить ее доходы от продажи энергоресурсов, но это опасная затея, писала The New York Times. Предыдущие запреты показали, что нефть только растет в цене, что сильно отражается на мировой экономике.