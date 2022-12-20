Эффективность вызывает вопросы: как «потолок цен» на газ повлияет на энергорынок

И как — на российские газовые компании.

В Европе согласовали потолок цен на российский газ, представители Кремля уже заявили, что Москва подготовит достойный ответ. «Блокнот» изучил мнения аналитиков и разобрался, как одобренные ЕС лимиты отразятся на энергорынке.

В Европе согласовали потолок цен на газ. Лимит введут с 15 февраля в случае достижения определенной цены — 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров).

Действовать потолок цен будет как минимум год. Он будет «включаться», если базовая стоимость газа в нидерландском хабе TTF, а также других европейских хабах, на протяжении трех дней будет превышать 180 евро за мегаватт-час или на протяжении такого же периода будет минимум на 35 евро выше мировых цен на СПГ (сжиженный природный газ). Ограничивать цены будут не менее 20 дней, а затем пересматривать с учетом колебаний.

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Странам Европы высокие цены не по душе, они очень влияют на экономику, поэтому и придуманы эти ограничения. Причем, в этом вопросе возникали разногласия — страны, сильно зависимые от голубого топлива, понимают, что введение принудительного «потолка цен» может обернуться прекращением поставок, а искать альтернативы не так просто. Германия, Нидерланды и Австрия выступали против любых ограничений, так как опасаются того, что газ уйдет на рынки, где цена ниже. Против была и Венгрия, экономика которой очень зависит от газа.

Как пишет Reuters, действие «потолка цен» на газ могут приостановить, если анализ его работы (должен быть проведен к марту 2023 года) покажет, что он не эффективен.

Причем, сейчас цены находятся на уровне порядка 1200 долларов за мегаватт-час, то есть достаточно далеко от «потолка». Однако в августе цена достигала рекордных размеров, порядка 345 евро за мегаватт-час. Цены на газ растут из года в год. Для сравнения: мегаватт-час год назад стоил 95 евро, а два года назад — 14,2 евро.

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Участники газового рынка не очень одобряют действия политиков. Ассоциация европейских энергетических бирж заявила, что план ЕС может представлять серьезную угрозу для финансовой стабильности на энергетических рынках Европы.

Межконтинентальная биржа (ICE), на которой проводится торговля газом TTF, предупредила, что введение « потолка цен» может привести к остановке торгов фьючерсами на газ, а затем и к росту цен.

В России считают, что одобренный Евросоюзом «потолок цен» на газ нарушит базовые рыночные принципы взаимодействия поставщиков и потребителей энергоресурсов.

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«Весь мир стремится жить в рыночных условиях, а рыночные условия предполагают учет издержек и затрат, которые возникают при производстве продукции, экономически эффективную прибыль и приемлемую цену для потребителей», — цитируют «Известия» члена комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича.

Он отметил, что по сути это сговор потребителей, которые хотят надавить на страны, которые производят и поставляют газ в ЕС.

Потолок цен может отпугнуть поставщиков СПГ в Европу, считает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Эффективность пока вызывает вопросы, поскольку мера не рыночная и может подорвать привлекательность европейского рынка для поставщиков СПГ, — цитируют эксперта РИА Новости. — В таком случае последствия для потребителей могут быть негативными».

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При этом аналитики считают, что влияние этой меры на российские компании будет минимальным, так как текущие цены на газ (около 108 евро за мегаватт-час или 1200 долларов за тысячу кубометров) достаточно комфортны. Кроме того, поставки «Газпрома» в Европу в этом году сильно сократились, а значит и влияние цен будет символичным. Кроме того, внебиржевые цены пока не затронуты.

«НОВАТЭК осуществляет поставки СПГ, причем большую часть на основе контрактов с привязкой к нефтяным ценам, — пояснили в «БКС Экспресс». — Внебиржевые сделки пока не входят в контур действия механизма».

В Кремле отреагировали на решение ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение стран ЕС установить «потолок цен» неприемлемо, это нарушение рыночного ценообразования. По его словам, реакция России на такой шаг последует.

Фото: сайт Кремля

Кстати, страны европы весь год громко декларировали, что откажутся от российского газа. В сентябре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия откажется от топлива из России уже в декабре этого года.

«Мы планируем полную остановку поставок газа с декабря», — заявил Шольц в эфире телеканала ZDF.

Похожие громкие заявления делали власти и других стран. И вот, свежие декабрьские новости: «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти не только в декабре, но и в 2023 году.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» президент «Транснефти» Николай Токарев.

Ранее стало известно, что Россия развернула «непобедимое оружие Путина». Так на Западе называют новейшую боевую гиперзвуковую систему «Авангард». Этот комплекс может пролететь над Антарктикой и ударить по США с юга.