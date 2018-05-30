ЕГЭ по базовой математике написали 20 тыс. выпускников Краснодарского края

Экзамен начался во всех школах страны 30 мая в 10:00.

Перед тем, как дети зашли в классы, все помещения обследовали полицейские. На выполнение заданий у выпускников было около трех часов. За порядком в аудиториях пристально следили экзаменаторы и камеры видеонаблюдения. В случае малейшего нарушения порядка во время тестирования со стороны школьника или организаторов, результат всего экзамена могут поставить под сомнение.

«Ребята не должны использовать шпаргалки, справочные материалы, телефоны. В пунктах есть видеонаблюдение», — рассказала начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Руженна Гардымова.

Следующее массовое тестирование запланировано на 6 июня. Тогда старшеклассники сдадут второй обязательный предмет — русский язык. Завершит основной этап ЕГЭ проверка знаний по литературе и физике 20 июня. А затем в течение 11 дней написать тесты смогут те выпускники, у которых совпали даты по выбранным предметам.

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