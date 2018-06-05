ЕГЭ по русскому языку сдадут около 23 тыс. кубанских школьников

Самый массовый единый государственный экзамен пройдет 6 июня в 138 пунктах.

Все аудитории в школах оборудованы системами онлайн видеотрансляции, входы в пункты проведения ЕГЭ оснащены металлоискателем.

За ходом экзамена будут следить около 1 тыс. 200 общественных и 135 федеральных наблюдателей. Контролировать соблюдение правил будут из регионального ситуационного информационного центра.

ЕГЭ также сдадут воспитанники коррекционной школы-интерната для слабовидящих и слепых детей города Армавира. Для них подготовили специальные экзаменационные материалы по Брайлю.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3,5 часа. Минимальное количество баллов по русскому языку для получения аттестата — 24, для поступления в вузы — 36 баллов. Результаты объявят не позднее 25 июня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЕГЭ по базовой математике написали 20 тыс. выпускников Краснодарского края.

На Кубани последний звонок отметили почти 23 тыс. выпускников.

Министерство образования Краснодарского края выпустило памятку для сдающих ЕГЭ.

Самым популярным предметом при сдаче ЕГЭ по выбору стало обществознание.

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