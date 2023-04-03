Египет и Сирия начали первоначальные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений

<img src="/wp-content/uploads/2023/04/e0576edb1291de139ec3ed5bd118baf6.jpg" title="Египет и Сирия начинают предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений" alt="Египет и Сирия начинают полноценные дипломатические отношения" Египет и Сирия начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений после перерыва в несколько лет", – сообщила The Wall Street Journal своим источникам.

По данным журналистов, президенты Египта и Сирии Абдул – Фаттах ас-Сиси и Башар Асад могут встретиться в этом месяце.

Это произойдет после окончания Рамадана. Возможно.

Вчера министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдод встретился со своим египетским коллегой Самехом. Шукри в Каире. Это был первый визит министра иностранных дел Сирии в Египет с 2011 года.