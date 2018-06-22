Египет обжалует в ФИФА судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

22 июня в 08:55

Как утверждает руководитель ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки.

По его словам, судья проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной нападающего Марвана Мохсена. При этом Абу Реда считает, что в этой ситуации должны были назначить пенальти.

Сборная Египта после поражения от россиян лишилась шанса выйти в плей-офф первенства. По информации СМИ, наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб отправят в отставку, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на издание FilGoal.

Сборная Египта в Волгограде 25 июня встретится с командой Саудовской Аравии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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