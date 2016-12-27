Египет подготовил к подписанию соглашение с РФ по авиабезопасности

Соглашение между Россией и Египтом по авиабезопасности готово к подписанию между правительствами двух стран.

Об этом 27 декабря сообщил источник в парламенте Египта. В ближайшие дни в стране ожидают приезда российской делегации.

«Парламентский комитет по туризму провел встречу с министром гражданской авиации (Египта Шерифом Фатхи), чтобы ознакомиться с последним развитием ситуации вокруг снятия запрета на полеты между Москвой и Каиром», — пояснил источник.

По его словам, российским экспертам будет направлено приглашение для ознакомления с мерами безопасности в аэропортах и подготовки подписания соглашения, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский самолет потерпел крушение 31 октября в Египте. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Путин поручил создать государственную комиссию в связи с катастрофой самолета. ФСБ РФ признала терактом крушение российского авиалайнера над Синайским полуостровом в Египте. Путин заявил, что террористы, устроившие взрыв на борту самолета с российскими туристами, будут найдены.

Глава ФСБ порекомендовал приостановить полеты в Египет до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа». Президент России 6 ноября поддержал предложение.

В МИД Египта в марте заявили, что приняли почти все рекомендации России по повышению уровня безопасности в аэропортах и на международных авиарейсах. Авиасообщение между Россией и Египтом планируовали возобновить не ранее начала 2017 года.

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