Египет выразил готовность выступить посредником между Израилем и Палестиной

Каир объявил, что хочет выступить посредником между Израилем и Палестиной без каких-либо условий. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

“Египет готов к посредничеству по соглашению с региональными сторонами без каких-либо условий”, – заявил египетский лидер.

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Ранее Каир заявил о планах начать переговоры с представителями движения ХАМАС об освобождении заложников.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 13-14 октября будет находиться в Египте для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и путей разрешения кризиса.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 13-14 октября посетит Египет для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и путей разрешения кризиса. р>