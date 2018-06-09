Ейск возглавил топ-10 нечерноморских курортов для отдыха в День России

Список составил один из туристических порталов.
Исследователи изучили заявки на бронирование мест в частном секторе с 9 по 12 июня. Также в тройке лидеров находятся Кисловодск и Соль-Илецк. Замыкает топ-10 Зеленоградск. В среднем суточное размещение в этих городах обойдется от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.
Нечерноморские курорты, популярные для отдыха в День России:
1. Ейск, Краснодарский край
2. Кисловодск, Ставропольский край
3. Соль-Илецк, Оренбургская область
4. Якты-Куль, Башкортостан
5. Яровое, Алтайский край
6. Ессентуки, Ставропольский край
7. Пятигорск, Ставропольский край
8. Белокуриха, Алтайский край
9. Абзаково, Башкортостан
10. Зеленоградск, Калининградская область
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