Ейск возглавил топ-10 нечерноморских курортов для отдыха в День России

Список составил один из туристических порталов.

Исследователи изучили заявки на бронирование мест в частном секторе с 9 по 12 июня. Также в тройке лидеров находятся Кисловодск и Соль-Илецк. Замыкает топ-10 Зеленоградск. В среднем суточное размещение в этих городах обойдется от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Нечерноморские курорты, популярные для отдыха в День России:

1. Ейск, Краснодарский край

2. Кисловодск, Ставропольский край

3. Соль-Илецк, Оренбургская область

4. Якты-Куль, Башкортостан

5. Яровое, Алтайский край

6. Ессентуки, Ставропольский край

7. Пятигорск, Ставропольский край

8. Белокуриха, Алтайский край

9. Абзаково, Башкортостан

10. Зеленоградск, Калининградская область

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