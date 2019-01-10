Распоряжение о запрете движения кораблей в акватории начнет действовать с 12 января.

По прогнозам синоптиков, к этому дню до кубанского берега Азовского моря доберется холодный циклон. Он понизит температуру воздуха и может покрыть Таганрогский залив льдом.

До полуночи 12 января все суда, которые не имеют соответствующего ледового класса, должны покинуть акваторию морского порта и бросить якоря в безопасной зоне. К причалам смогут подойти корабли, корпус которых достаточно прочный, чтобы следовать за ледоколом.

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