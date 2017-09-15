Ейскому морскому порту предоставят два кредита на срок до 2023 года

Средства на 10,8 млн долларов и 1,097 млрд рублей предназначены для погашения задолженности по займам, которые выдавал порту банк «Открытие».

Банк предоставит Ейскому морскому порту (ЕМП) деньги со сроком погашения в 2023 году.

Выдача первого кредита будет перекредитованием займа, который кредитная организация выдала порту в 2012 году с условием погашения в 2019 году. Однако в марте 2016 года банк добился судебного решения о досрочном взыскании займа. Это было связано с тем, что должник не обеспечил его необходимыми поручительством и залогом, нарушив условия договора.

Из общей суммы второго займа 150 млн рублей направят на пополнение оборотных средств порта. Около 947 млн рублей пойдет на выплату долгов компании «Албашнефть» — дочерней структуры ЕМП, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Арбитражный суд Краснодарского края 15 ноября планировал начать рассмотрение дела о признании Ейского морского порта банкротом.

Арбитражный суд Москвы в марте удовлетворил иск банка «Финансовая корпорация «Открытие»» и обязал взыскать с Ейского морского порта 8,2 млн долларов. Арбитражный суд Краснодарского края 22 ноября 2016 года прекратил производство по делу о банкротстве ЕМП и отказал компании «Атланта трейдинг Ко.» во введении процедуры наблюдения в отношении организации.

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