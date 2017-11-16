«Екатеринодар» завоевал Кубок европейских чемпионов по пляжному гандболу

Глава Краснодара Евгений Первышов встретился с руководителем и игроками клуба и поздравил их с победой.

Этот самый значимый трофей в пляжном гандболе клуб завоевал в третий раз.

«Три кубка европейских чемпионов «Екатеринодара» за последние четыре года — лучшее достижение кубанских команд по всем видам спорта за все время выступлений на европейской арене. В современной истории отечественного пляжного гандбола завоеванные титулы краснодарцев являются непревзойденным результатом», — отметил Первышов.

Краснодарцы одержали победу во всех восьми играх турнира, который прошел на Канарских островах. В матче за первое место «Екатеринодар» обыграл обладателя Кубка европейских чемпионов 2016 года — испанскую «Малагу».

Первышов рассказал, что сейчас решается вопрос о создании в Краснодаре Центра пляжных видов спорта: гандбола, футбола, волейбола. Предварительная договоренность об этом уже достигнута.

Гандбольный клуб «Екатеринодар» основали в 2009 году. Его капитан и тренер — Владимир Калашников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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