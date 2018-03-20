Экипаж корабля «Ейск» отработал уничтожение подводной лодки условного противника  

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Противолодочный корабль «Ейск» покинул пункт базирования в Новороссийске и вышел в морские полигоны боевой подготовки.

Во время перехода экипаж судна отработал поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника, а также успешно выполнил артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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