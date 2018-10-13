Экипаж с затонувшего в Черном море теплохода доставили в Новороссийск

Судно с металлоломом под флагом Панамы потеряло ход в Черном море в районе мыса Херсонес утром 13 октября.

В 06:45 от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега. Судно получило крен, его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь напрвили морские суда, в том числе танкер «Минерва», который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.

«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска. Среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть — Азербайджана. Чувствуют они себя нормально», — цитирует представителя пресс-службы Росморречфлота ТАСС.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, по распоряжению командующего Черноморским флотом из Стрелецкой бухты вышел буксир «СБ-739», который начал буксировку аварийного судна Barnet на рейд Балаклавы, якорное место 395, сообщает ИАА «ПортНьюс».

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