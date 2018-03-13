Экипажи пяти судов порта Новороссийска досрочно проголосуют на выборах

В день выборов президента России моряки будут находиться в плавании и не смогут исполнить свой гражданский долг на суше.

Для удобства избирательные участки откроются прямо на борту сухогрузов и танкеров.

«Комиссия судов загранплавания базируется в Новороссийске, ее задача — взаимодействовать с экипажами. Это взаимодействие будет, конечно, дистанционным. Она обеспечит на судах создание избирательных комиссий из членов экипажей, возможность проголосовать и получить протоколы по техническим каналам связи, чтобы голос был учтен», — рассказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Моряки должны поставить галочку в бюллетене до 17 марта. Их голоса подсчитают после закрытия избирательных участков в воскресенье.

Все новости по теме:

Выборы президента России

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник