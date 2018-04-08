Экипажу российского судна «Норд» не позволили покинуть Украину

На членов экипажа составили протоколы за попытку незаконного пересечения границы и вернули на территорию Украины.

Девять членов экипажа намеревались вернуться в ночь на 8 апреля в Россию в дипавтомобилях, имея при себе временные удостоверения для выезда за границу, однако их заблокировали украинские военные в пункте пропуска Гоптовка на границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Морякам разрешили покинуть пункт пропуска. Теперь экипаж будет находиться в Харькове. После выходных их будут вызывать в суд по составленным протоколам, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Азовском море 25 марта украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно.

На борту находились десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Крыму. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На судно наложили арест, у моряков забрали паспорта. Капитана судна «Норд» освободили после ареста украинскими пограничниками.

Российский МИД требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Корабли ЧФ готовы патрулировать Азовское море для борьбы с «украинским пиратством».

Россия может ограничить проход украинских судов через Керченский пролив.

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