Экологи не выявили фактов загрязнения водоема в Краснодаре, ставшего красным

Исследование провели специалисты министерства и краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга.
Во время проведения рейдового мероприятия поверхность водоема протяженностью около 150 м была покрыта водорослями красного цвета.
Внезапное увеличение объема водорослей, которые в зависимости от времени года периодически меняют цвет, происходит с периодичностью в три-пять лет.
При проведении обследования видимых нарушений законодательства в области охраны окружающей среды не установлено, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в водоеме станицы Елизаветинской вода окрасилась в красный цвет.
Яркий цвет удивил жителей Кубани. Фотографии в соцсетях заинтересовали подписчиков и вызвали обсуждение.
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