Экологи не выявили фактов загрязнения водоема в Краснодаре, ставшего красным

Исследование провели специалисты министерства и краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга.

Во время проведения рейдового мероприятия поверхность водоема протяженностью около 150 м была покрыта водорослями красного цвета.

Внезапное увеличение объема водорослей, которые в зависимости от времени года периодически меняют цвет, происходит с периодичностью в три-пять лет.

При проведении обследования видимых нарушений законодательства в области охраны окружающей среды не установлено, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в водоеме станицы Елизаветинской вода окрасилась в красный цвет.

Яркий цвет удивил жителей Кубани. Фотографии в соцсетях заинтересовали подписчиков и вызвали обсуждение.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник