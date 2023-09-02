Экономическое сообщество центральноафриканских государств назначило президента MAR координатором по Габону

Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) назначило президента Центральноафриканской Республики (MAR) Фостена-Арканжа Туадера координатором по Габону.

Об этом было объявлено на официальном сайте ЭСЦАГ «ЭСЦАГ назначил президента Центральноафриканской Республики Туадера координатором политического процесса в Габоне и поручил ему работать со всеми партиями в Габоне и партнерами страны для установления конституционного строя в Габоне, насколько это возможно». возможно.” уполномочен начать переговоры, чтобы ускорить восстановление”, – говорится в докладе.

ECCAS также осудило военный захват власти в Габоне в нарушение конституции страны, а также ЭСЦАГ и Африканский союз. основополагающие документы.

Напоминаем, что экстренное заседание ЭСЦАГ по Габону состоится 4 сентября.